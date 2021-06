Scoppia un incendio in una casa disabitata, fiamme domate ma resta il giallo sulle cause

BUJA - Alle 18 circa di oggi, domenica 13 giugno, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con una squadra, un'autoscala, due autobotti della sede centrale e la squadra del distaccamento volontario di San Daniele a Buja, per domare un incendio scoppiato all'interno di una villetta.

I Vigili del fuoco si sono sincerati che all'interno della casa in fiamme non vi fosse nessuno e hanno provveduto ad estinguere il rogo. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. L'abitazione non è abitata e sono in corso indagini per capire se qualche estraneo abbia potuto avere accesso.