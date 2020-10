Incendio in un'abitazione in centro al paese, una donna ricoverata per aver respirato i fumi scaturiti dal fuoco

Vigili del fuoco di Udine in azione questa mattina, mercoledì 28 ottobre, poco prima delle ore 10 per un incendio scoppiato in una abitazione in piazza san Valentino a Basagliapenta di Basiliano. Una donna, residente nell'abitazione andata a fuoco, al primo piano dell'edificio in centro al paese, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti a causa di alcune complicazioni respiratorie dovute al fumo che aveva invaso la casa. Sul posto con i vigili del fuoco di Udine anche gli agenti della Polizia Locale UTI Medio Friuli, carabinieri. Si sospetta che la probabile origine dell'incendio sia stata un guasto alla canna fumaria della casa.

