UDINE - Incendio di una catasta di materiali vari alle 22.40 del primo giugno 2022, in via Monte Sei Busi a Udine. Sul posto una squadra della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine, supportata da un'autobotte e un escavatore cingolato. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza hanno impegnato i Vigili del fuoco friulani per più di tre ore. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.