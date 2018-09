Incendio nel capanno agricolo: crolla il tetto, salvi gli animali

UDINE - Un incendio è divampato nella notte in un capannone di un'azienda agricola a Sammardenchia nel comune di Pozzuolo (Udine). Nel capannone, di circa 800 metri quadrati, erano depositati fieno e mezzi agricoli, che sono andati distrutti. La struttura metallica è parzialmente collassata; la copertura, ristrutturata nel tempo, non contiene amianto. Nessun animale è rimasto coinvolto. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Udine, che stanno lavorando dalle 22 di ieri sera. Al momento si sta procedendo con lo smassamento del materiale e le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nel corso della giornata. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.

