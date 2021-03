L'abitazione va in fiamme nella notte: attimi di panico e due sfollati

TREPPO GRANDE - In fiamme l'abitazione nel cuore della notte, due sfollati a Treppo Grande. Dalle 3.15 di stanotte la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gemona con i colleghi del distaccamento volontario di San Daniele del Friuli e due squadre giunte dalla sede centrale di Udine stanno lavorando per un incendio a un'abitazione della località di Zeglianutto nel Comune di Treppo Grande. I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio all'edificio dal quale si è sviluppato il fuoco evitando la propagazione a quello confinante. L'incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, ha distrutto il tetto e danneggiato parte dell'abitazione ma fortunatamente non ha coinvolto le due persone che al momento dell'evento erano all'interno della casa. Ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza che probabilmente impegneranno i Vigili del fuoco per buona parte della mattinata.

