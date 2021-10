Si incendia il trattore mentre sta lavorando nei campi, agricoltore muore per le ustioni

TAVAGNACCO - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 ottobre, a Cavalicco, frazione di Tavagnacco. Un agricoltore è morto carbonizzato poco prima delle 15, mentre stava lavorando nei campi a bordo di un trattore, nella zona di via Prà d'Attimis. Per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo che stava utilizzando per lavorare la terra si è incendiato. L'uomo è rimasto gravemente ustionato e non è sopravvissuto.

Sul posto il personale sanitario, i Vigili del fuoco del comando di Udine, i Carabinieri e la Polizia per accertare la dinamica dei fatti.