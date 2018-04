Incendio nella notte in autostrada: distrutto il semirimorchio del tir

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOGLIANO REDIPUGLIA (Gorizia) -di unlungo laA4 in direzione Venezia poco dopo il casello di, a Fogliano Redipuglia, intorno alle 6 di oggi, venerdì 13 aprile. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di, intervenuti sul posto per domare le, ildi uncon targa romena che trasportava materiale ferroso ha preso fuoco.Il conducente del mezzo pesante è riuscito a scendere in tempo dalla cabina del camion e a mettersi in salvo. I pompieri sono riusciti a staccare il semirimorchio dalla motrice e hanno spento le fiamme. Gravi i: il semirimorchio è andatoIn A4 è intervenuta anche la polizia stradale di Gorizia per tutti gli accertamenti e la viabilità, insieme al personale di Autovie Venete, tutti coordinati dal Coa di Udine. Durante le operazioni di spegnimento del rogo il traffico ha subito rallentamenti e si sono formate delle code; l'autostrada non è stata chiusa. I veicoli in transito hanno utilizzato la corsia di sorpasso per procedere in direzione Venezia. Intorno alle 7.45 due delle tre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto sono rientrate alla base. I mezzi meccanici provvederanno in giornata alla rimozione del semirimorchio distrutto.