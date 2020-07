A fuoco nella notte lo stabilimento della Tessitura Carnica, fabbricava anche mascherine

Ultimo aggiornamento: 10:56

UDINE - Grave incendio questa notte all’interno della Tessitura Carnica di Invillino di Villa Santina, in provincia di Udine,noto stabilimento che oltre alla produzione di pregiati tessuti per la casa si è riconvertita anche nella realizzazione di mascherine. L’allerta è scattata dopo l’una di mercoledì 22 luglio, quando alcuni automobilisti in transito lungo la strada statale 52 Carnica hanno visto fumo sprigionarsi dal capannone. Sul posto più squadre dei vigili del fuoco di Tolmezzo e Udine, che hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme. Ignote al momento le cause.La Tessitura Carnica nasce nel 1964 nei locali di una vecchia falegnameria a Invillino di Villa Santina. Inizialmente l'attività era principalmente rivolta alla produzione di tessuti di abbigliamento di lana e di seta, con l'impiego di telai a mano di piccole dimensioni, e produzione di biancheria per la casa che veniva realizzata utilizzato un solo telaio jacquard a mano.Dal 1970, con l’ampliamento dell’attività, il trasferimento dell’azienda nell'attuale sede di Villa Santina e con la riorganizzazione di tutto il sistema produttivo, l’azienda si è specializzata nel settore della biancheria per la casa.