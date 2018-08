Brucia le sterpaglie vicino a casa: ustionato al volto e intossicato

di Paola Treppo

PAVIA DI UDINE - Bruciavicino alla sua abitazione di, non lontano dal torrente Torre,e resta. Vittima dell'un pensionato di 80 anni che è stato ricoverato in ospedale a Udine anche con un principio di intossicazione.L'anziano è stato soccorso intorno alle 15.30 di oggi, sabato 4 agosto, al 4 di via della Repubblica 4. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto, al torace e alle braccia, con sospetta intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Udine.