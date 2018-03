Rogo nella stalla delle mucche pezzate rosse: 20 quintali di latte da buttare

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA DI UDINE - Incendio in una stalla di Chiasottis diquesta mattina, sabato 10 marzo; il rogo si è sviluppato per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del Comando di Udine intervenuti nell'azienda, la, con due mezzi partiti da via Popone.A dare l'allarme, intorno alle 10, è stato il titolare che stava facendo un giro di controllo: «C'era molto fumo in una stanza adiacente la stalla che usiamo come ufficio - ha detto - ho avuto paura che lepotessero restare intossicate ma per fortuna i pompieri sono arrivati subito e hanno domato l'incendio».L'azienda Novello alleva solo pezzate rosse, 180 capi, e il latte, certificato, di alta qualità, viene conferito nello stabilimento di. L'incendio, che ha danneggiato gravemente l'impianto elettrico, causerà ladi 20 quintali di; per cercare di risolvere il problema sono intervenuti subito i tecnici e Enel. Sul posto anche i carabinieri.L'incendio, che potrebbe essere partito da un quadro elettrico, ha distrutto il vano usato come ufficio; in cenere la documentazione di stalla e altri incartamenti.