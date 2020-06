Scoppia l'incendio nel silos: densa nube nera in cielo, aria irrespirabile

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UDINE) -Brucia un silos, la nube di fumo nero si alza verso il cielo ed è visibile a chilometri di distanza. L'allarme è arrivato poco dopo le 18 da una di San Giovani al Natisone che ha notato il fumo che usciva dalla fabbrica. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine. Per i pompieri non c'è stato tempo da perdere. Tre i mezzi dei Vigili del fuoco arrivati in via Palmarina a San Giovanni al Natisone che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. A bruciare un silos, che pare fosse vuoto.Con ogni probabilità si è incendiata della polvere. Da li le fiamme si sono estese al silos. Paura tra le gente rimasta chiusa in casa per quella nube di fumo nero che si è alzata al cielo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA