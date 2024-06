Mortegliano, maxi incendio alla Serrametal: colonna di fumo nero visibile a chilometri. Vigili del fuoco sul posto

MORTEGLIANO - Maxi incendio all'azienda Serrametal di Mortegliano. Il rogo è divampato questa mattina intorno alle nove in un capannone al civico 40 di via Buiatti. L'alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del fuoco, supportate dall’alto dall'elicottero, che stanno lavorando per domare le fiamme che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli. Non si conosce ancora se il rogo, di notevole entità vista la colonna nera che si alza dall'edificio, ha coinvolto o meno persone.

Secondo le primissime informazioni, potrebbe essere stato un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico a causare l'incendio, tuttavia non v'è alcuna certezza al riguardo. Sul posto anche il sindaco Roberto Zuliani.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++