Fiamme nella notte al rustico, bruciate anche le auto

Fiamme nella notte, brucia il rustico e le auto. Dalle 2.10 i Vigili del fuoco del comando di Udine sono impegnati con più squadre, giunte dalla sede centrale di Udine e dal distaccamento volontario di San Daniele, in via Borgo Pedrosi a Martignacco per l’incendio di un rustico annesso ad un’abitazione.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il rustico, adibito a deposito, completamente avvolto dalle fiamme che si erano propagate anche a due vetture parcheggiate all’esterno della struttura.

I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare che il fuoco si propagasse all’abitazione accostata al rustico incendiato.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza, minuto spegnimento e smassamento utilizzando anche mezzi meccanici; operazioni che sono ancora in corso.

In fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.

