A fuoco 350 rotoballe di fieno: Vigili al lavoro per tutta la notte

UDINE- Un vasto incendio ha distrutto circa 350 rotoballe di fieno che erano state accatastate in un campo a Lestizza. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 di ieri sera. Le cause di innesco del rogo non sono ancora state accertate. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e controllare i focolai. Più squadre del Comando provinciale di Udine supportate dai Volontari di Codroipo sono rimasti sul posto con un presidio fino alle 8.30 di stamani per scongiurare diffusioni del fuoco che avrebbero potuto coinvolgere la sterpaglia dei campi. Nel corso delle operazioni di spegnimento dell'incendio è stata posta particolare attenzione per evitare che l'incendio potesse danneggiare, a causa del calore, una linea elettrica a media tensione posta a circa 15 metri di distanza dal focolaio.

