Distrutto nella notte da un incendio il ristorante La Vineria a Vencò

DOLEGNA DEL COLLIO - Un incendio scoppiato nella notte ha distrutto il ristorante La Vineria, a Dolegna del Collio in località Vencò, sul confine con la Slovenia. A notare le fiamme sono stati i militari dell'esercito italiano di pattuglia al confine tra Italia e Slovenia, che hanno allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Alle ore 02:17 di oggi, mercoledì 18 agosto, era anche partita una segnalazione al servizio di vigilanza notturna di allarme “Mancanza Rete e furto Salone”, proveniente dall’impianto installato a La Vineria, Da. Max Service, in via Vencò 1, a Dolegna Del Collio, che dopo aver inviato una guardia sul posto, vista la gravità della situazione, ha avvisato anche i titolari.



In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i militari non sapendo se ci fossero state delle persone all’interno, soprattutto ai piani superiori, avevano deciso di sfondare una porta per effettuare una verifica. Dopo aver perlustrato accuratamente i locali interni, i militari e la guardia giurata per domare le fiamme avevano usato degli estintori ma senza alcun risultato, sul posto sono poi intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Carabinieri. Le fiamme hanno avvolto e distrutto una parte considerevole dell’edificio. Restano da chiarire le cause del rogo.