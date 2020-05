Incendio nella notte al ristorante Al Mulino, si sospetta il gesto doloso

UDINE Fiamme nella notte a Reana del Rojale , a nord di Udine, dove un incendio è divampato all'interno del ristorante Al Mulino. Erano circa le 3 del mattino quando il tunnel d'ingresso del locale, realizzato in legno e in alluminio, ha preso fuoco provocando danni ingenti alla struttura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Udine che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Da una prima verifica si potrebbe trattare di un incendio doloso: il titolare del locale sarebbe già stato vittima di un gesto simile avvenuto in un'altra attività di sua proprietà. Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA