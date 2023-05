Fagagna, ristorante a fuoco alle 5 del mattino: giallo sulla causa

UDINE - Qualche minuto prima delle 5 di oggi, 22 maggio 2023, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di San Daniele del Friuli supportate dal funzionario di guardia, per un incendio sviluppatosi presso un esercizio di ristorazione a Fagagna (Ud). I Vigili del fuoco appena giunti sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno verificato che all'interno dell'edificio interessato dall'incendio non vi fossero persone. Spento l'incendio i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei locali. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.

