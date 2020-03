Capannone a fuoco, in fumo migliaia di prosciutti a San Daniele

Un vasto incendio si è sprigionato intorno all’1.30 della scorsa notte all’interno di un capannone di un prosciuttificio in località Aonedis di San Daniele del Friuli e ha provocato ingenti danni. Migliaia di prosciutti, si stima circa 45mila prosciutti di San Daniele dovranno essere smaltiti. Le fiamme si sono propagate all’interno di un capannone adibito a zona di lavorazione per il disossamento dove si trovavano 2.500 prosciutti. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura di circa 300 metriquadri. Il fumo si è propagato nel vicino reparto di stagionatura dove erano sistemate altre migliaia di prosciutti che sono state danneggiate e dovranno essere conseguentemente smaltite. I Vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Udine, San Daniele del Friuli, Gemona e Spilimbergo, hanno lavorato fino alle 8 di stamani per domare le fiamme. I pompieri sono tuttora sul posto per mettere in sicurezza i locali e completare le ultime operazioni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA