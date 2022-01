In fiamme una baita nella frazione di Studena Bassa, intervengono i pompieri

PONTEBBA - Poco prima delle 14.30 la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una segnalazione per l'incendio di una baita situata nella frazione Studena Bassa nel comune di Pontebba. Immediatamente sono state inviate le squadre dei distaccamenti di Tarvisio e Gemona che quando sono giunte sul posto hanno trovato la costruzione in legno completamente avvolta dalle fiamme, le squadre hanno iniziato immediatamente ad estinguere il fuoco e hanno fatto un sopralluogo all' interno della baita per escludere la presenza di persone. Al momento sono in corso la bonifica dei materiali bruciati e la messa in sicurezza dell'area. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.