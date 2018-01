Bruciano i pannelli solari sopra il garage: in cenere due auto

di Paola Treppo

MERETO DI TOMBA (Udine) - Brutto fine anno per una famiglia didi. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 31 dicembre, infatti, intorno alle 13.30, laadiacente la casa che viene utilizzata perleè andata a fuoco e con il ricovero sono finite in cenere anche le due vetture che era state parcheggiate sotto.Le fiamme sono partite dalla copertura della tettoia, una struttura in legno, dove erano stati installati dei: è proprio per undi questo sistema di produzione di corrente che si è sviluppato l'incendio. Prima sono andati in cenere i pannelli, quindi il ricovero. Il materiale combusto è crollato sulle due vetture, un pick-upe unaquasi nuova. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco dal Comando di Udine che hanno domato l'e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme potessero estendersi anche agli immobili vicini. I danni sono ingenti, sull'ordine dei 60mila euro. Nessuno è rimasto ferito. A Plasencis anche i carabinieri del Norm e della stazione di Remanzacco.