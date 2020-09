Incendio nella notte in centro storico, palazzina inagibile e famiglie in strada

CORMONS - Brucia nella notte un appartamento a Cormons, lo stabile è inagibile: sfollate le famiglie. Tutto è successo ieri sera verso le 22,30 in centro al paese. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia con una squadra, l'autoscala, un'autobotte, il funzionario di guardia e il supporto di un'autobotte kilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari. A bruciare un appartamento in centro storico. Le fiamme sono partite da un appartamento al terzo piano e aveva già intaccato il tetto dello stabile. I Vigili del fuoco hanno verificato che nell'appartamento non vi fossero persone e hanno provveduto ad estinguere il fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 3.30 di questa notte. Fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti ma lo stabile, tre piani fuori terra, è stato dichiarato parzialmente inagibile. Per i residenti è quindi scattato il piano di supporto per trovare loro una sistemazione. Dopo aver passato la notte fuori, questa mattina sono iniziate le verifiche per appurare eventuali criticità. © RIPRODUZIONE RISERVATA