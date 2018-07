di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) -: gravi danni nella, ladi. L'incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di ieri, domenica 29 luglio, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone e del Norm della Compagnia di Palmanova.I pompieri sono giunti dal Comando di Udine, dal Comando di Gorizia e dal Distaccamento di Cividale del Friuli per domare il rogo che ha interessato la parte del capannone dedicata alla lavorazione del legno e una utilizzata per le sole sedie. I danni sono ingenti. Sul posto, nella notte, è arrivato anche il titolare.I militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro l'area perché non sono chiare le cause dell'incendio: potrebbe trattarsi di un rogo doloso o di un rogo accidentale, partito da una automobile che si trovava nel piazzale, vicino alla fabbrica. Siamo al civico 16 di via del Lavoro. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, le fiamme non hanno danneggiato i vicini capannoni della zona industriale.Nella notte è stato informato il magistrato di turno della Procura di Udine. Le opere di messa in sicurezza erano ancora in corso alle 8 di oggi. In giornata sarà eseguito un altro sopralluogo. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.