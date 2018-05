Forte temporale nella notte: fulmine colpisce un abete, rogo nel bosco

di Paola Treppo

ZUGLIO (Udine) -nella notte nelsopra, in Carnia. Erano circa le 21.30 di ieri, giovedì 3 aprile, e sulla zona si era scateneto un forte temporale. Un fulmine ha colpito un abete nella macchia che si staglia in località Staulot. La pianta si è incendiata e, complice il vento, il fuoco si è esteso ad alte essenze ad alto fusto.Siamo a quota 600 metri e il bagliore nel bosco è stato notato da diversi abitanti di Zuglio che hanno dato l'allarme. Tra loro anche il sindaco. I vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo hanno cercato di raggiungere l'area per domare il rogo ed evitare che le fiamme potessero estendersi.Sul posto, poi, comunque lontano dalle case e dalle borgate, sono arrivati ie i volontari della Protezione civile. Difficile per tutti raggiungere questa area di bosco composto da piante di abete e faggio: la zona è impervia e puntellata da rocce. Alla fine è stato sempre il maltempo, la pioggia, a spegnere l'incendio. Intorno a mezzanotte, infatti, l'emergenza era cessata.