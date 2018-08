di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAGAGNA (Udine) - Vastodi. Il rogo è scoppiato oggi, domenica 5 agosto, intorno alle 10.30, per cause in corso di accertamento, pare dal tetto, forse dai pannelli solari.Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Udine, di Gemona, di San Daniele del Friuli. I pompieri stanno cercando di limitare il più possibile i danni.