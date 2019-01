Incendio alle due di notte: il camino surriscalda il solaio che prende fuoco

MERETO DI TOMBA - Un incendio è divampato nella notte in un'abitazione, due piani fuori terra, di Mereto di Tomba (Udine). Il padrone di casa, un uomo di 76 anni, è riuscito a mettersi in salvo e a dare l'allarme non appena si è reso conto di quanto stava accadendo.



L'incendio è divampato intorno alle 2 di notte, dal solaio in legno che separa il piano terra dal primo piano, causato probabilmente dal camino di una stufa a legna che può aver progressivamente riscaldato le strutture in legno, provocando l'innesco del rogo. Le fiamme hanno distrutto buona parte del solaio e degli arredi. L'immobile è inagibile.



I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre dal comando di Udine, con un'autopompa-serbatoio, un'autobotte e un'autoscala, hanno lavorato tutta la notte. Stamani erano ancora sul posto per provvedere a spegnere ogni residuo focolaio e mettere in sicurezza gli elementi pericolanti. Si sta vagliando l'ipotesi di interdire parzialmente al traffico la strada su cui affaccia l'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA