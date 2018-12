Legnaia va a fuoco nella notte, le fiamme distruggono anche auto parcheggiata vicino

UDINE - Una legnaia è andata a fuoco nella notte a Torreano di Cividale del Friuli (Udine). L'incendio, divampato per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, ha intaccato le strutture portanti della legnaia costruita a ridosso di un'abitazione e ha distrutto la legna accatastata sotto la tettoia e alcuni sacchi di pellet usati per alimentare una caldaia. Il calore che si è sviluppato ha innescato anche l'incendio di una Fiat Panda parcheggiata a poca distanza. L'auto è stata completamente distrutta. L'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli è iniziato poco dopo la mezzanotte. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 2.30.

