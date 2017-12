Incendio doloso appiccato nella notte: distrutta fabbrica di lamiere

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA DI UDINE - Undi vaste proporzioni si è sviluppato nella tarda serata di ieri, venerdì 29 dicembre, intorno alle 22.30 nella zona industriale di, a Pavia di Udine.Il capannone gravemente danneggiato dalle fiamme, che pare siano state appiccate in manierain due punti distinti dello stabilimento, è quello della, una realtà che si occupa di trasformazione di metalli, in particolare di. Al levarsi delle prima colonne di fumo è scattato l'allarme che ha fatto giungere sul posto i vigili del fuoco del Comando di Udine.Il rogo, molto violento, è stato domato intorno all'una di questa mattina; la tempestività dell'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero estendersi anche ad altri immobili. Isono, per la Gz, e lo stabilimento è stato posto sotto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Palmanova e i colleghi della stazione di Pavia di Udine per tutti gli accertamenti.