Incendio distrugge il deposito di sedie: in fiamme il pericoloso eternit

di Paola Treppo

MANZANO (Udine) - A fuoco per un vasto e violentoun grandedie materiale di legno ae le fiamme, alte diversi metri, non solo riducono in cenere tutte le sedie accatastate maanche parte di una abitazione dove vive una famiglia di cittadini cinesi conpiccoli e una parte di una altra azienda che sorge lì vicino.È successo oggi, intorno a mezzogiorno, in via Indipendenza, una laterale della strada regionale, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone e del funzionario dei vigili del fuoco.Gravi i danni; le fiamme hanno bruciato anche degli elementi di. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine, del Comando di Goriziae del Distaccamento di Cividale del Friuli. Nessuno è rimasto ferito. Le opere didureranno fino a sera.