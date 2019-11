Incendio nel cuore della notte dalla cucina: intossicato l'inquilino

di Marco Corazza

LIGNANO - Brucia l'appartamento nel cuore della notte, l'inquilino rimane intossicato. È successo fra il 1. e il 2 novembre a Lignano in via Pozzuolo, al civico 11.All'improvviso l'inquilino ha sentito dei rumori che lo hanno svegliato. Si è così accorto che l'abitazione era completamente invasa dal fumo. Nell'oscurità è riuscito a chiedere aiuto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Lignano che hanno portato in salvo il malcapitato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari che hanno preso in cura il paziente, trasferendolo in ospedale. Sottoposto alla diagnostica, è emersa l'intossicazione da monossido a cui è seguita la cura. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Intanto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno coinvolto la cucina dell'appartamento.È da qui che l'incendio si è infatti sviluppato, per cause non ancora chiarite.