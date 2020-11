Incendio sul tetto di un condominio, quattro squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnerlo

LATISANA Alle 5:30 di oggi, venerdì 20 novembre, piu’ squadre dei vigili del fuoco del comando di Udine e precisamente i volontari del distaccamento di Lignano Sabbiadoro, due squadre del distaccamento di Cervignano del Friuli e un’autoscala sopraggiunta dalla sede centrale, sono state impegnate fino a meta’ mattinata per spegnere un incendio che ha interessato la copertura in legno di un condominio in viale Aprilia Marittima a Latisana.

Si tratta di un condominio a tre piani fuori terra piu’ la mansarda. erano in corso i lavori di realizzazione di una copertura con tavolato in legno con sovrapposta una guaina bituminosa per la posa della quale si era probabilmente ricorsi all’uso di apparecchi a fiamma libera. le cause dell’incendio sono quindi sicuramente riconducibili alle lavorazioni in atto.

I tre appartamenti al piano mansardato non erano occupati, gli unici appartamenti occupati si trovavano al primo e secondo piano. gli occupanti sono stati fatti uscire per precauzione. nessuno ha riportato danni.

gli alloggi sono comunque tutti agibili.

