Rogo mortale nella comunità di Pasian di Prato, la Procura indaga per omicidio colposo

UDINE - Omicidio, incendio e lesioni, tutti colposi: sono le ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Udine ha ipotizzato in relazione all'incendio, divampato nella notte del 31 dicembre a Pasian di Prato e che ha distrutto una parte dello stabile che ospitava la comunità per minori non accompagnati. Nel rogo ha perso la vita Ledjan Imeraj, un ragazzo di 17 anni di origini albanesi.

«Sulle cause del rogo è ancora presto per esprimersi - ha precisato il Procuratore Massimo Lia - abbiamo ricevuto le varie relazioni, ma è fondamentale accertare ogni dettaglio». Nell'incendio è morto il ragazzo albanese ed è rimasto gravemente ustionato anche il suo compagno di stanza - un 16enne cittadino ghanese - e un educatore della cooperativa Aedis, che gestisce la struttura, il quale ha riportato ferite più lievi. Sarà il primo ad essere ascoltato dai Carabinieri che stanno svolgendo rilievi e indagini. L'immobile era stato completamente ristrutturato nel 2016.