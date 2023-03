Incendio a Chiusaforte, allertata la Protezione civile Foto

TOLMEZZO - I volontari della squadra comunale di Protezione civile del comune di Chiusaforte stanno intervento, su attivazione della Sor (Sala operativa regionale) della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, per spegnere e contenere un incendio boschivo che si è sviluppato nella zona in prossimità della borgata di Potocco, in territorio del Comune di Chiusaforte. Decolla da Tolmezzo l'elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per effettuare lanci d'acqua (da vascone o dal fiume Fella).

Sul posto gli uomini del Corpo forestale regionale della stazione di Paluzza e i Vigili del fuoco.