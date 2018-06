Allarme in zona produttiva: a fuoco il materiale stoccato nel container

di Paola Treppo

CHIOPRIS VISIONE (Udine) -all'esterno di unanel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 giugno, intorno alle 13.30. A finire in cenere del materiale stoccato dentro a unche era stato posizionato nel piazzale del polo produttivo.Le cause sono in corso di accertamento ma parrebbero comunque di natura accidentale. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e diversi mezzi dal Comando di Udine: una chilolitrica, una autoscala e una autobotte. Il repentino intervento dei pompieri ha permesso di contenere subito l'incendio che avrebbe potuto estendersi anche al capannone della. Nessuno si è fatto male. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutti gli accertamenti.