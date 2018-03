Incendio nella notte: evacuata una casa di 3 piani, salvi madre e figlio

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) -nella notte in unadi. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore, ildi una abitazione di tre piani è andato a fuoco e ilha invaso tutta laA dare l'allarme, intorno alle 4 e mezza di oggi, lunedì 26 marzo, è stata lache vive dell'alloggio che sorge immediatamente sotto la copertura.sono riusciti a uscire per tempo e non sono rimasti intossicati o ferito.L'edificio residenziale è molto grande e per contenere il rogo sono state inviate sul posto numerose squadre di pompieri, dal Friuli e dal Veneto: i vigili del fuoco volontari di Rigolato e Forni, i volontari di Dosoledo e Santo Stefano di Cadore; dal comando diè partito un carro aria e da Santo Stefano una autobotte. I pompieri hanno tagliato il tetto e le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio proseguiranno per tutta la giornata. I danni sono ingenti.