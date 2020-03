Incendio in una casa Ater a Udine: una persona in gravi condizioni

UDINE - Un incendio è divampato questa mattina, 4 marzo, in una palazzina Ater a Udine. Una persona è stata accompagnata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia e i sanitari. Secondo una ricostruzione dei Vigili del Fuoco il rogo verificatosi all'interno di una abitazione sarebbe di natura colposa. Non vi sarebbero danni strutturali. Restano da quantificare quelli all'interno dell'appartamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA