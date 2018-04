Vasto incendio nella cartiera Reno De Medici: pompieri al lavoro tutta la notte

di Paola Treppo

OVARO (Udine) - Un vastoè divampato alle 19.30 di oggi, venerdì 20 aprile, nel piazzale esterno della cartieradiPer cause in corso di accertamento da parte dei pompieri e dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, le fiamme hanno avvolto i grandi cumuli dipressata che erano stoccati fuori dalla fabbrica. Si tratta della materia prima impiegata per la produzione di carta nuova nello stabilimento carnico.Al lavoro i pompieri che lavoreranno tutta la notte per domare il rogo e per smassare il materiale combusto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche il vicesindaco di Ovaro,