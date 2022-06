Rogo nel campo nomadi: difficoltà a respirare per gli abitanti di Paderno e Beivars

UDINE - Tre ore di intervento vicino al campo nomadi di via Monte Sei Busi a Udine per i vigili del fuoco della sede centrale del comando udinese, che hanno spento un incendio scoppiato mercoledì sera intorno alle 22.40, quando è scattato l’allarme. In fiamme una catasta di materiali vari, di cui non si conosceva l‘esatta natura. A chiamare i pompieri i residenti di Paderno e Beivars preoccupati per l’odore acre che si sprigionava dal fumo prodotto dal fuoco che stava bruciava il cumulo di rifiuti. Un odore così forte che aveva invaso strade ma anche le abitazioni che in molti casi avevano le finestre spalancate per trovare sollievo dal caldo di queste serate quasi estive.

Alcuni hanno anche lamentato difficoltà a respirare. I pompieri hanno dovuto lavorare per più di tre ore per avere la meglio sulle fiamme e bonificare l’area. Per completare le operazioni di spegnimento sono stati impiegati una squadra con un’autobotte e un escavatore cingolato.

I vigili del fuoco, oltre a domare l’incendio, sono riusciti a mettere in sicurezza tutta l’area interessata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma le cause di quanto è accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.