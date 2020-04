Incendio nel bosco sopra Tolmezzo, si sospetta un piromane

TOLMEZZO - Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile, in un bosco sopra a Tolmezzo. Tra le frazioni di Casanova e Fusea, a pochi chilometri dal capoluogo della Carnia. Sul posto stanno operando in questo momenti i Vigili del fuoco assieme al personale di Protezione Civile, Forze dell’ordine.

Considerando la siccità dei boschi in Friuli in questo periodo e l'assoluto divieto di allontanarsi da casa per le persone in virtù delle restrizioni previste dal Governo per l'epidemia da Coronavirus, l'ipotesi più probabile è che l'origine dell'incendio nel bosco sopra a Tolmezzo sia stata dolosa. E' stato lo stesso sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, ad avanzare questa ipotesi in un annuncio dato sulla propria pagina Facebook.



«Male. Molto male. Malissimo - ha scritto il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo su Facebook - Prego che non sia stata una persona, perché non è degna di essere chiamata tale. E occhio perché appena potremo distogliere le energie dal Coronavirus, mi auguro che tu possa esserne come minimo furbo quanto l’unanomber, perché partirà la più serrata caccia all’uomo che ci sia stata su queste montagne di recente». Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA