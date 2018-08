Bosco a fuoco: paesi senza corrente tutta la notte, strade chiuse

di Paola Treppo

VAL RESIA (Udine) -questa notte a causa di unscoppiato in località Pejo, vicino a un gruppo di abitazioni; siamo nella località di San Giorgio, nell'area di Poclanaz. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri, sabato 4 agosto, al levarsi delle prime colonne di fumo.Erano circa le 20.30 quando è stata attivata la macchina dei soccorsi con l'intervento degli uomini della forestale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Il rogo si è sviluppato in una zona di bosco vicino alla scarpata della ex sp 42.Per eseguire le operazioni di spegnimento in tutta sicurezza è stato necessario togliere la corrente: insieme ai tecnici Enel, alle 21 di ieri è stata disattivata la linea di media tensione e, per il pericolo di caduta dei massi sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico anche la ex strada provinciale 42. Chiuse anche alcune vie minori. Il rogo si è esteso per circa tre ettari di macchia composta perlopiù da arbusti e sterpaglie.Per domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i pompieri volontari di Moggio Udinese. Il loro tempestivo intervento ha permesso di contenere le fiamme prima che potessero raggiungere le case.Questa mattina, domenica 5 agosto, l'elicottero della Protezione civile Fvg ha eseguito alcuni passaggi sulla valle per il getto di acqua con la benna, per domare gli ultimi focolai. L'emergenza è rientrata anche se sono ancora in corso le opere di messa in sicurezza, controllo e bonifica. La corrente è stata ripristinata da E-distribuzione e la strada riaperta da Fvg Strade. Sul posto i carabinieri della stazione di Moggio e il sindaco di Resia,, che ha ringraziato tutte le squadre intervenute nella notte. Nessuno è rimasto ferito.