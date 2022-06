Altra molotov contro una macchina in sosta. Secondo incendio doloso in via Mantova

UDINE - Ancora bottiglie incendiarie contro le auto a Udine. E' successo questa notte, domenica 26 giugno, alle 3.15 in via Mantova. Una molotov è stata lanciata contro un’auto parcheggiata. Alcuni residenti hanno sentito l'espolsione, si sono affacciati alle finestre e hanno visto una Citroen Picasso in fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Udine, che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza la vettura, che era alimentata da un impianto Gpl. L'incendio è doloso e ha molte analogie con quello successo l'altra notte, sempre in via Mantova, quando una molotov è stata lanciata contro la parte posteriore di una Renault Megane.