Fiamme dalla cucina, il rogo distrugge la casa: anziano in ospedale

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia l'incendio nell'abitazione, un anziano finisce in ospedale. È successo verso le 17.30 di stasera a Ronchis. A bruciare una palazzina al civico 3 di via del Pirit. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 112 che ha inviato i vigili del fuoco di Lignano, con due mezzi, e i colleghi di Latisana. Con loro anche i carabinieri, la Polizia locale e i sanitari del Pronto soccorso.Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito dalla cucina, estendendosi rapidamente al resto dell'immobile. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per più di tre ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. Un anziano è rimasto intossicato e per questo è stato trasferito all'ospedale. Fortunatamente non è grave. Ingenti i danni con l'appartamento inagibile e parzialmente anche quello del piano superiore.