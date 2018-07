Madre e figlio in bici si urtano e cadono: lei sbatte la testa, ricoverata

di Paola Treppo

UDINE - Una donna, di Udine, di 58 anni, ha riportato un grave trauma cranico dopo una caduta in bicicletta a causa di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio nella zona della stazione di Carnia (Udine). La donna stava effettuando un'escursione in bici con alcuni familiari. I ciclisti si trovavano tutti in gruppo quando la bici della donna e quella del figlio, un uomo di 34 anni, che pedalavano vicini, si sono urtate. Entrambi sono caduti, ma la donna ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto.



Subito soccorsa, è stata trasportata con l'elicottero del soccorso sanitario in ospedale a Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA