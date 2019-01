Pessima scelta: si incastra con il carico eccezionale nel sottopasso ferroviario

di Marco Corazza

Con ilsinel, chiusa la strada a. Ha evidentemente sbagliato i calcoli il conducente del Tir che questa mattina è rimasto "intrappolato" con il pesante mezzo in un sottopasso a Codroipo. Il conducente, giunto in prossimità della strada di accesso al paese, ha imboccato il sottopasso della linea ferroviaria Pordenone-Udine. La motrice e riuscita a passare, ma il carico con un grosso escavatore si è incastrato. Sono dovuti intervenire i tecnici di una ditta specializzata per riuscire a liberare l'ingombrante carico, il rimorchio del Tir e la strada. Un intervento non facile, che si è protratto a lungo. Al vaglio eventuali danni al manufatto.