Ricorso bocciato: killer ai domiciliari I genitori di Nadia: «Altro dolore»

DIGNANO e MUZZANA (Udine) - «Come cittadino non sono contento, ma come magistrato non sono stupito». Lo ha dichiarato il Procuratore capo di Udine,, commentando la decisione della Corte di Cassazione che ha dichiaratoil ricorso della Procura contro l'ordinanza del Riesame che aveva concesso i, reo confesso dell'omicidio di, la giovane fidanzata di Dignano.«Vista la formula con cui la Corte si è pronunciata - ha proseguito il pm - i giudici della Cassazione hanno ritenuto che le nostre sonoe non attingono la legittimità. Evidentemente non ha ravvisato vizi che potessero rendere illegittima l'ordinanza. La nostraera doverosa il problema non è nella decisione delma nella legge, come tante volte ho avuto occasione di ricordare».«La famiglia Orlando ha appreso con estremo rammarico del rigetto da parte della Cassazione del ricorso della Procura della Repubblica di Udine contro il provvedimento con il quale sono stati concessi i domiciliari all’assassino di Nadia - riferisce in una nota l'avvocato della famiglia, Fabio Gasparini -. In attesa di conoscere le motivazioni che hanno portato la Suprema Corte ad adottare una tal decisione, purtroppo ila cui i familiari di Nadia stanno disperatamente cercando di aggrapparsi sta subendo duri contraccolpi».«Il fatto che il Mazzega, dopo aver brutalmente ucciso Nadia, abbia, non abbia collaborato con gli inquirenti e, ciononostante, possa continuare a beneficiare degli arresti domiciliari presso lae che risulta umanamente incomprensibile».«In qualità di legale della famiglia Orlando, pur conscio delle valutazioni giuridiche e normative prese in considerazione dal Tribunale del Riesame prima e dalla Corte di Cassazione poi, auspico che la giustizia faccia il suo corso e non posso che sostenere i miei assistiti affinché la loro pazienza non diventie affinché non perdano la speranza che all’esito del processo sia inflitta una pena giusta e certa all’assassino di Nadia».