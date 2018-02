In vacanza col marito sulle piste del Friuli: cade e si rompe la gamba

di Paola Treppo

RAVASCLETTO (Udine) - Sciatricein vacanza in Friulimentre sta sciando sulle piste del comprensorio montano dello, nel comune carnico di, e si spacca la testa del femore.L'incidente è accaduto questa mattina di sabato 17 febbraio, intorno alle 11.30, sulla pista del. La donna, 72 anni, è caduta da sola in un punto piuttosto stretto e soccorrerla non è stato semplice.Gli agenti della polizia di Stato in servizio sulle piste per la sicurezza dei turisti l'hanno subito raggiunta. La donna era moltoper i. È stata prima caricata su una barella cucchiaio e quindi immobilizzata con un materassino a depressione. Poi è trasportata a valle e affidata alle cure mediche dell'equipe di una ambulanza. Accolta all'di, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.