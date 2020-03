In elicottero nella notte da Como a Udine per salvare una paziente contagiata dal virus

UDINE - E’ stata accolta in Friuli Venezia Giulia una paziente Covid-19, proveniente dall’ospedale di Bergamo, dove come è noto i posti letto in terapia intensiva sono esauriti. L’équipe sanitaria lombarda è stata assistita al suo arrivo dall’Elisoccorso Fvg, sotto il coordinamento della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), ed è stata trasportata all’ospedale di Udine. “Il Friuli Venezia Giulia ha offerto la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie terapie intensive questa paziente, la quarta proveniente dalla Lombardia”, ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Il trasporto è stato effettuato da un elicottero AW139, con a bordo un’équipe medico-infermieristica appartenente all’elisoccorso di Como, che ha assistito la paziente, in condizioni critiche e sottoposta a ventilazione meccanica, che per maggiore sicurezza è stata posizionata all’interno di una barella ad alto biocontenimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA