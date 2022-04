A Svaljava, vicino al confine ungherese, la guerra fortunatamente non è ancora arrivata e la speranza è che non arrivi mai, anche se non è raro che si sentano risuonare le sirene e sui telefonini degli abitanti sono state installate app che segnalano i raid aerei. Sono arrivati però i profughi, a migliaia, da città martoriate come Bucha, mentre le fabbriche fanno i conti con un forte rallentamento dell'attività dovuto alle difficoltà di approvvigionamento e al fatto che gran parte degli operai sono stati richiamati al fronte; nelle fabbriche restano quasi solamente le donne. Paolo Bertos, imprenditore friulano originario di Cormons , da una quindicina d'anni ha avviato lassù una piccola azienda nel settore dei mobili. Svaljava conta meno di 18mila abitanti, è a una settantina di chilometri dal confine ungherese e a 200 chilometri da Leopoli.



AZIENDA E FAMIGLIA



Bertos è uno degli imprenditori friulani la cui situazione, in queste settimane, è monitorata anche dal console onorario a Leopoli Gianluca Sardelli. Ma lui, almeno per ora, non ha alcuna intenzione di lasciare la sua azienda e la nuova famiglia che si è costruito a Svaljava, se non per un breve rientro in Friuli in questi giorni di Pasqua. «Qui racconta non sono mai arrivate bombe, anche se le sirene suonano e noi abbiamo installato sugli smartphone la app che segnala i raid aerei. Sono arrivati, invece, tanti profughi, cinquemila in una città di 18mila abitanti: siamo vicini al confine ungherese e in una regione a vocazione turistica nella quale ci sono tanti alberghi. Abbiamo visto gente che è riuscita a scappare da Bucha prima che la città venisse attaccata. La maggior parte dei profughi è solamente di passaggio, altri sono costretti a fermarsi di più. Sono ospitati nelle case e in tutti gli edifici pubblici: asili, palestre, licei, università... Ma ci sono anche un cinquantina di hotel nell'area termale, nei quali alloggiano famiglie più benestanti che si sono a loro volta allontanate dalle città ma che, al contrario della maggior parte dei profughi, possono permettersi di soggiornare in queste strutture. La paura vera, comunque, in questo momento non è quella delle bombe: con la presenza di tanti profughi, non si sa mai con chi si ha a che fare. Fra di loro è accaduto che siano stati identificati anche filorussi mandati in avanscoperta nelle città». Spie, insomma.

Nonostante la distanza dai veri e propri teatri di guerra, la vita per le imprese non è certamente facile, fra difficoltà di approvvigionamento e mancanza di ordini: «Riusciamo a fare qualcosa, ma non certo la produzione standard: lavoriamo al 20 per cento rispetto alla situazione normale, anche perché gran parte degli uomini sono stati arruolati e il personale rimasto è quasi interamente femminile». Oltre che con i volti e le storie delle migliaia di profughi, la guerra lontana arriva infatti a Svaljava anche con l'arruolamento, e a volte la morte, dei suoi abitanti: «Fra i lavoratori della mia azienda racconta Bertos quattro sono arruolati e si trovano a Zaporizhia, mentre un altro è impegnato in attività logistiche». Grazie ai suoi contatti con il nostro Paese, Bertos è impegnato nella raccolta di materiale: «Mancano le cose più comuni, dai pannolini agli alimenti per i bambini. Siamo riusciti a far arrivare quattro camion dall'Italia grazie alle numerose realtà che ci hanno aiutato, attraversando il confine ungherese e facendo transitare la merce come materiale umanitario».