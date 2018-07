Immobilizzato e accoltellato con 9 pugnalate in piazza

di Paola Treppo

UDINE - Prima viene minacciato al bar e poi vienein piazza San Giacomo, nel pieno centro di. È successo intorno alle 3 di oggi, domenica 22 luglio. La persona ferita, un cittadino tunisino di 36 anni, regolare, pare senza alcun precedente, residente in città, è stato ricoverato all'ospedale di Udine e, anche se non parrebbe in pericolo di vita.Per quello cha potuto riferire rispetto alla violenta aggressione subita nella notte agli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine, che sta indagando sul caso, ad accoltellarlo sarebbe stato un cittadino marocchino che conosce.Il tunisino era in un bar con un amico italiano, la cui testimonianza sarà fondamentale per ricostruire quello che è successo e perché. A un certo punto si è presentato un marocchino che ha iniziato a minacciarlo e ad alzare la voce.Poi il tunisino si è spostato in piazza San Giacomo dove il marocchino, visto poco prima al telefono, è stato raggiunto da un connazionale. Lì si è consumata lacon 9 coltellate che hanno raggiunto il tunisimo in più parti del corpo. Preoccupa soprattutto una ferita al. Non è chiaro con che tipo di lama sia stato aggredito il tunisimo. Gli uomini del vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan stanno indagando per identificare i due aggressori.