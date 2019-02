Clandestino a bordo: arrestato (e scarcerato) un "passeur" austriaco

TARVISIO - Un cittadino austriaco di 41 anni, di Klagenfurt, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Tarvisio ( Udine) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato fermato alla guida della propria auto, con targa austriaca, durante un controllo di retrovalico a Coccau sulla strada statale che dall'Austria conduce in territorio italiano.



L'incertezza manifestata dal conducente nel fermarsi al posto di controllo ha insospettito i militari dell'Arma. Nell'auto viaggiava anche un giovane iracheno, di 27 anni, privo di documenti, che ha richiesto asilo. Il cittadino austriaco è stato inizialmente arrestato e condotto in carcere a Udine per poi essere scarcerato. L'auto e i cellulari trovati nella vettura sono stati posti sotto sequestro.

