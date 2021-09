UDINE In otto mesi gli arrivi di minori stranieri non accompagnati hanno superato abbondantemente le cifre dell’intero 2020. Un trend in aumento che preoccupa Palazzo D’Aronco e ha esaurito i posti a disposizione. Secondo quanto ha comunicato ieri alla giunta l’assessore alla Salute Giovanni Barillari, tra l’1 gennaio e il 2 settembre 2021, gli under 18 stranieri non accompagnati accolti a carico del Comune di Udine risultano essere 433...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati